Bedreigde onderneemster verlaat Laren en wil aangifte doen van discriminatie tegen burgemeester

Laren wordt februari vorig jaar opgeschrikt door een explosief voor de deur van beautysalon FullGlamDutch. Een deel van het centrum wordt afgezet, waarna de Explosieven Opruimingsdienst het pakketje tot ontploffing brengt.

In totaal zijn er in Nederland drie vestigingen van FullGlamDutch, naast het pand in Laren zijn er ook nog filialen in Utrecht en Roermond. Het pand in Utrecht werd een week vóór het explosief in Laren beschoten. Nadat het explosief in Laren werd gevonden, werd door de burgemeesters besloten om alle drie de salons te sluiten.

Na drie maanden gaan de panden in Utrecht en Roermond weer van het slot. Er zijn volgens de burgemeesters van die steden geen signalen meer dat de panden gesloten moeten blijven. Het filiaal in Laren blijft wel dicht, in totaal een half jaar.

Dan is het lange tijd stil, maar uiteindelijk worden er twee verdachten aangehouden. Het gaat om twee mannen uit Utrecht: een minderjarige jongen en de volwassen Ibrahim M. Zij verschijnen begin juli van dit jaar voor de rechter. Maar tijdens de zitting van M. gebeurt er iets opvallends.

Harde woorden in de rechtszaal

Wanneer de advocaat van Boulagrich het woord neemt, richt hij zijn pijlen niet op de man in het verdachtenbankje, maar op de burgemeester van Laren. In de ogen van de onderneemster heeft de burgemeester het Larense pand veel te lang dicht gehouden. "Het incident heeft een enorm effect gehad op mijn cliënt", schetst de advocaat in de rechtbank van Utrecht. Het betalen van de huur en het personeel ging namelijk door. Of het bedrijf zou kunnen voortbestaan was onduidelijk. Boulagrich zit tijdens de zitting op de publieke tribune en hoort alles nuchter aan.

De tekst gaat door.