Toeristenboot spot verstrikte zeehond, reddingspoging lukt maar half

De verstrikte zeehonden werden gezien vanaf een toeristenboot. Aanvankelijk werd gedacht dat het om een zeehond ging. Later bleek ook een tweede zeehond vast te zitten in een net.

De ene, jonge, zeehond kon worden gepakt en bevrijd van het net. Het andere, volwassen, dier, wist te ontsnappen aan de dierverzorgers. Nog met het net om zich heen zwom hij weg.

"Toen we de jonge zeehond te pakken hadden, konden we het net lossnijden", vertelt Lisanne Duursma van Ecomare. "Het net had al een flinke wond veroorzaak in de nek van het dier, maar gelukkig was de wond niet ontstoken. We hebben hem schoongemaakt, behandeld met ontsmettende spray en de zeehond meteen laten gaan. Het was verder een gezond en sterk dier, dus die gaat het wel redden."

Verzwakt

Het volwassen dier ontsnapte, ondanks dat het reddingsteam zich had opgesplitst om ook dat dier te pakken te krijgen. Dit gebeurt vaker, zegt Ecomare. "Als een zeehond verstrikt raakt, zwemt hij er vaak langdurig mee rond. Langzaamaan verzwakt zo'n dier dan."



Steeds meer zeehonden raken verstrikt in visnetten. Zeehondencentra waarschuwen er al langer voor. Als op de Razende Bol een verstrikte zeehond wordt gezien, komt de KNRM met Ecomare in actie. Op andere plekken in de Noordzee helpt het Seal Response Team.