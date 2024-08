Tientallen bewoners asielopvang onwel in Zuidoost

Omdat in eerste instantie niet duidelijk was waardoor de bewoners onwel werden, kwam een flink aantal hulpdiensten naar het hostel aan de Hogehilweg.

De bewoners klaagden bij de receptie van het hostel over buikpijn, misselijkheid en overgeven, laat een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) weten. De oorzaak van de onwelwordingen wordt nog onderzocht, maar het COA gaat ervan uit dat het om een 'lichte voedselvergiftiging' gaat. Zeer waarschijnlijk door eten uit de kantine van de opvang.

Het hostel in Zuidoost wordt tijdelijk ingezet om noodopvang te bieden aan asielzoekers. In het hostel zijn tweepersoonskamers en kamers voor meerdere mensen of gezinnen. In totaal biedt het hostel 850 opvangplaatsen. Het is op de locatie niet mogelijk om zelf te koken.

Het COA heeft tot 1 maart 2028 een overeenkomst met de gemeente voor de noodopvang in het hostel.