Bart organiseert op eigen houtje Loosdrechtse Gondelvaart, maar daar denkt de gemeente anders over

Zijn boot moet nog een opknapbeurt krijgen, maar Bart van Beek is er helemaal klaar voor. Hij wil de Gondelvaart een nieuw leven inblazen. Het evenement bestaat al een aantal jaar niet meer en dat is in zijn ogen een groot gemis. "Toen mijn kinderen klein waren zaten we op de kade om te kijken naar een parade van verlichte boten. Dat was superleuk om te zien."

Zaterdagavond 31 augustus vanaf 21.30 moeten tientallen verlichte boten vanaf het eiland De Meent rond de Loosdrechtse Plassen varen. Van Beek verwacht dat er zeker vijftig boten zullen aansluiten. Iedereen mag meedoen.

Wel of geen vergunning?

De grote vraag is nu of Van Beek een vergunning nodig heeft. Bij de gemeente heeft Van Beek gemeld dat er 31 augustus een botenparade van start gaat. Een vergunning is volgens de iniatiefnemer niet nodig. "Het is in mijn ogen een vergunningsvrij evenement, want er is geen sprake van organisatie."

Maar de gemeente Wijdemeren denkt daar anders over en beschouwt de boottocht als een heus evenement. "Voor evenementen op het water is een melding onvoldoende", zo laat een woordvoerder van de gemeente weten aan NH.

Dwangsom

De boottocht kan Van Beek volgens de gemeente sowieso op zijn buik schrijven, want het is nu überhaupt te laat om een vergunning aan te vragen. Die moet namelijk minimaal acht weken voor het evenement aangevraagd worden. "Intern zijn we nog in beraad over welke vervolgstappen we nemen, waarbij een last onder dwangsom tot de mogelijkheden behoort.

Maar Van Beek laat zich niet tegenhouden en gaat 31 augustus gewoon met zijn boot de Plassenop. "We gaan toch gewoon een rondje varen? Waarom zou ik daar een vergunning voor aanvragen. Ze kunnen mij en alle andere mensen niet verbieden om te varen", zegt Bart.

De gemeente heeft nog wel geprobeerd om Van Beek te overtuigen om een vergunning aan te vragen. "Ze hebben mij de vergunningspapieren opgestuurd, maar ik ben net terug van vakantie. Ik heb er niet naar gekeken en over twee weken is de Gondelvaart al."