Automobilist (24) opgepakt voor weigeren alcoholtest na crash op oprit A9

Het ongeluk gebeurde rond 21.40 uur op de oprit richting Amstelveen, bevestigt een woordvoerder van de politie. "Vermoedelijk is hij de macht over het stuur verloren."

De auto botste tegen een lantaarnpaal en belandde met z'n kont in een naastgelegen sloot. Er waren geen andere weggebruikers bij het ongeluk betrokken, benadrukt de woordvoerder.

Voor zover bekend is de bestuurder niet gewond geraakt. Hij weigerde echter een blaastest af te leggen, waarvoor hij is aangehouden. Hij is meegenomen naar het bureau, waar hij vastzit om hem op een later moment te verhoren en alsnog op alcoholgebruik te testen.

Aanwijzingen rijden onder invloed

Hoewel de man dus niet heeft geblazen, zijn er wel aanwijzingen dat hij te diep in het glaasje had gekeken. De man wordt daarom verdacht van rijden onder invloed. Zijn rijbewijs is ingevorderd.

Vanwege het ongeluk en de inzet van de hulpdiensten was de oprit enige tijd afgesloten en moest verkeer omrijden om op de A9 te komen. Een berger heeft de auto later op de avond uit het water getakeld.