Vrouw brengt rijbewijs van beschonken vriend, maar blijkt zelf ook dronken

De man reed met zijn auto op een alcoholcontrole aan de Blaricummerstraat in Huizen af. Toen hij de politie zag, gooide hij het stuur om en probeerde hij de controle te ontvluchten. Dat lukte niet: na een korte achtervolging werd de man met zijn auto aan de kant van de weg gezet.

Na een blaastest bleek de automobilist te veel te hebben gedronken. De agenten vroegen om zijn rijbewijs, maar dat kon hij niet laten zien. Hij vertelde dat zijn vriendin dat bij zich had, de vriendin kwam het rijbewijs even later ook met de auto brengen.

Ook vriendin loopt tegen de lamp

De agenten roken bij de vriendin ook een sterke alcohollucht, waardoor ook zij een blaastest moest doen. Ze bleek ook te hebben gedronken. "Ze blies de hoogst mogelijke indicatie die ons blaasapparaat aan kan geven", zegt de politie.

Het stelletje werd aangehouden en moest mee naar het politiebureau. Haar rijbewijs werd meteen ingenomen. Dat gebeurde bij de man nog niet. Welke straf het stel krijgt, hangt af van de officier van justitie.