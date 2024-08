Lappendag in Hoorn: "We eindigen kotsend maar voldaan op de wc"

Voor de meeste Horinezen staat Lappendag met rood omcirkeld in de agenda. Niet eens voor de markt zelf, maar meer om samen te zijn op bijvoorbeeld het Kerkplein of de Roode Steen. "Wat ik zo leuk vind aan Lappendag?", stelt een bezoeker de vraag terug. "Alles eigenlijk. De gezelligheid, sfeer, alcohol en euforie..." Een ander vult aan: "Je kunt overal staan en iedereen is je vriend."

Zelf stonden ze vanmorgen om 8.00 uur op en hadden ze een half uurtje later het eerste biertje in hun hand. En daar zou het niet bij blijven. Op de Hoornse Lappendag laten veel bezoekers zich dan ook lekker gaan. "De dag eindigt dronken en kotsend op de wc", vertelt de aangeschoten Mick, "maar wel voldaan."



Bekijk hieronder de fotoreportage, gemaakt door mediapartner van Hoorn zeggen (tekst gaat verder onder de foto's):