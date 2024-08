Verdachte tieners probeerden ook brand te stichten in Alkmaarse bibliotheek

De politie bevestigt tegenover NH dat de meisjes van 12 en 14 jaar worden verdacht van brandstichting in de bibliotheek aan de Gasthuisstraat in Alkmaar afgelopen vrijdag. Diezelfde dag is er op vijf andere locaties in de stad brand gesticht. De politie onderzoekt de betrokkenheid van de twee tieners.

De meeste branden werden door alert personeel meteen geblust, maar kinderkledingwinkel Kik werd volledig in de as gelegd. "Het had bij ons ook anders kunnen aflopen", aldus een medewerker van Bibliotheek Kennemerwaard Locatie Alkmaar Centrum.

Brandende hoed

Vrijdagmiddag rond 14.30 uur, zo is volgens personeel te zien op camerabeelden, komt het jonge tweetal de bibliotheek in het Alkmaarse centrum binnen. Hun uiterlijk komt overeen met het signalement dat de politie later uitgeeft, en met camerabeelden van de Grote Kerk in Alkmaar, die NH in bezit heeft. De meiden gaan vervolgens de trap op naar boven.