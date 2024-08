Strandweer, kwallen en een wazige lucht door Canadese bosbranden

Vandaag loopt de temperatuur op tot zo'n 24 graden en is het zonnig: fijn strandweer dus. Let wel op als je een duik neemt: langs bijna de hele kustlijn zitten veel kwallen. Op deze radar zie je de actuele kwallenverwachtingen.

De blauwe lucht is wat 'diffuus', vertelt NH-weerman Jan Visser: er zit een soort wazige gloed in de lucht. Dat komt door de enorme bosbranden in Canada. De zonsopgangen en -ondergangen worden daar ook door beïnvloed, zag Visser. "Die zijn wat donkerder. De zon ging gisteren terwijl er weinig bewolking was al eerder onder dan gepland, door die donkere gloed." Verder heeft dat weinig invloed op het weer in onze provincie.

