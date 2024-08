Meisjes van 12 en 14 verdacht van serie branden Alkmaar

Ook is er kort een brand geweest in een tentje in sportzaak Decathlon in Overstad. Met een brandblusser is erger voorkomen, aldus bronnen binnen de winkel.

Dan was er nog een brandmelding in de Vue. Ook daar zou personeel adequaat gehandeld hebben door de boel te blussen.

Voorarrest verdachte meisjes

De verdachten vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die beslist of de meiden langer in voorarrest blijven. Hun advocaat is op dit moment nog niet bereikbaar voor een reactie.

De politie laat aan NH weten dat zij op dit moment nog geen nieuwe aanhoudingen hebben verricht. Vanwege het lopende onderzoek doet de woordvoerder geen uitspraken over of zij wel mensen op het oog hebben.