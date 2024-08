Linkse oppositie Tweede Kamer roept op: zet Mikael (11) niet uit

"Een elfjarig jongetje dat hier is geboren en getogen zetten we niet op een vliegtuig naar een vreemd land waar hij nog nooit is geweest", schrijven de fractievoorzitters in de krant. "Er is geen wet die het kabinet tegenhoudt Mikael in Nederland te laten blijven. Als het kabinet dat niet doet, is dit een politieke keuze."

De moeder van Mikael, Gohar, kwam in 2010 vanuit Armenië naar Nederland. Haar asielverzoek werd toen afgewezen, maar ze ging niet terug. Mikael is in Amsterdam geboren en heeft nooit een verblijfsvergunning gehad. In 2019 deed hij een beroep op de 'Afsluitingsregeling langdurig verblijvende kinderen'. Dat werd afgewezen, maar in 2021 beoordeelde de rechtbank dat dit ongegrond was. Vorige maand oordeelde de Raad van State echter dat Mikael en zijn moeder niet in Nederland kunnen blijven.