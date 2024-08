Fietsersbond over shared spaces: "Amsterdam slaat door, toerist bepaalt waar je mag fietsen"

Reactie gemeente:

'Na een melding over een mogelijk onduidelijke verkeerssituatie onder de tunnel door de tegels met fietsicoon zijn die tegels in juni verwijderd. Dat heeft geen verandering in de verkeersituatie opgeleverd. Het blijft toegestaan te fietsen over de paden in het midden. Tegelijkertijd snappen we dat het voor fietsers nu misschien minder duidelijk is dat zij over de paden in het midden mogen fietsen. Daarom kijken we op welke manier we dat opnieuw kunnen verduidelijken, bijvoorbeeld met tegels of markeringen op de weg'

'We zijn bekend met de wens van de Fietsersbond de verharde paden in parken te veranderen in fietspaden. Tegelijkertijd kiezen wij ervoor de inrichting in de parken zo te laten, omdat we parken echt zien als gebied waar je prettig moet kunnen wandelen, spelen en recreëren'