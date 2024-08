Crowdfunding voor getroffen ondernemers brand Alkmaar: "Rende naar binnen om de duurste Pokémonkaarten te redden"

Alexandre Megel stond vrijdagavond net met wat vrienden in de sportschool, toen een van hen vertelde dat er brand was uitgebroken in De Mare.

"Ik dacht: rot op, het is geen 1 april vandaag", vertelt hij. Tot hij besefte dat het geen grap was, waarop hij naar zijn winkel My Anime rende, waar hij verzamelkaarten van onder andere Pokémon verkoopt.

"Binnen tien minuten was ik binnen. Ik heb drie kinderen die ik moet voeden, dus ik besloot: ik pak de duurste kaarten, mijn portemonnee en laptop. Verder niks: ik dacht alleen nog maar: doei winkel."

Geruïneerd

Z'n winkel brandde uiteindelijk niet af, maar net zoals bij zijn buren, schoonheidssalon Mela Beauty and Feet en kapsalon Queen, is de blus- en roetschade aanzienlijk.

"Het is niet te bevatten, het valt niet uit leggen", verzucht Megel. De achteruitgang van zijn winkel zit op tien meter afstand van waar de brand op het dak woedde.

"Die is door de brandweer als doorgang gebruikt. De plafondplaten moeten vervangen, de keuken moet ik helemaal slopen en het laminaat is geruïneerd. Het is een geluk dat de machines in de winkel intact zijn, die hadden kunnen ontploffen. En alle verzamelkaarten zijn van karton en daarom heel kwetsbaar: ik had alles kunnen verliezen, ik heb nog mazzel gehad."