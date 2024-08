Valse start baart FC Volendam-trainer Rick Kruys zorgen: "Dit is niet lekker"

Lauwers stopte in de 65e minuut de pingel van Torben Rhein met hulp van de paal. "Je hoopt dat je het daarna vol kan houden met elkaar." Dat lukte niet. Tien minuten later was het toch 0-1. Hawkins bezorgde Emmen daarmee de drie punten. Volendam blijft op nul punten steken en staat op de laatste plaats. "Dat hoort er ook bij", aldus Kruys nuchter. "Het is een scenario waarvan we wisten dat het kon gebeuren."