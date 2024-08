Eerste flinke tik voor pokerende Ajax-trainer Farioli: "Blijf achter m'n keuze staan"

"Dit team is nog niet in staat om drie topwedstrijden in de week te spelen", aldus Francesco Farioli. Tegen NAC wijzigde de Ajax-coach zijn elftal op acht plekken ten opzichte van afgelopen donderdag tegen Panathinaikos. Zo kregen Brian Brobbey en Bertrand Traoré een basisplek, maar zaten spelers als Steven Berghuis, Kenneth Taylor en Jordan Henderson op de bank. "Na de zware wedstrijd van donderdag had ik frisse benen en een nieuwe 'mind' nodig. Achteraf zou ik nog steeds voor hetzelfde team kiezen en sta dus achter mijn keuze."

Geen franje

Tot voor de wedstrijd tegen NAC waren de resultaten best aardig van Ajax. Twee voorrondes overleefden de Amsterdammers in de Europa League en vorige week werd er gewonnen voor eigen publiek van sc Heerenveen (1-0). Alleen hield het spel van Ajax niet over, weinig treffers en ook geen franje.

Tekst loopt door onder de video.