Koedijk laat zich weer van haar creatieve kant zien tijdens jaarlijkse gondelvaart

De jaarlijkse gondelvaart in Koedijk trok gisteravond weer duizenden mensen die kwamen kijken naar de 'varende kunstwerken' op het Noordhollandsch Kanaal. "In Koedijk is dit het grootste feest van het jaar. Mensen leven ernaartoe, nemen de hele week vrij en plannen hun vakantie eromheen", aldus inwoners van het lintdorp.