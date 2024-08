Mee met de waterpolitie: "Varen moet leuk zijn, maar kan niet gepaard gaan met alcohol"

De politie controleert niet alleen of iedereen aan de goede kant van het water zit maar ook of schippers op snelle of grote boten in het bezit zijn van een vaarbewijs. De boete voor het varen zonder vaarbewijs is al snel 600 euro.

Ook wordt er gecontroleerd of bestuurders van snelle motorboten een dodemanskoord dragen, of er zwemvesten aan boord zijn of een brandblusser. "Hou je aan de regels, hou het veilig." Want daar gaat het uiteindelijk om volgens Bultstra: veiligheid.