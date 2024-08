Schietpartij tussen twee mannen op het Rembrandtplein

De politie kreeg vannacht rond 5.00 uur een melding van het incident. Ter plaatse werd duidelijk dat de twee personen op elkaar hadden geschoten. De verdachten waren op dat moment spoorloos.

De politie startte kort daarna een sporenonderzoek op het plein. Beide schutters zijn nog spoorloos en het is daarom onduidelijk of er iemand geraakt is.