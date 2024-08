Live NH Sport: Ajax naar nieuwkomer NAC en Volendam in eigen stadion tegen Emmen

Bij een zege in Breda kan Ajax zich bij de nog foutloze ploegen Fortuna Sittard, FC Groningen en AZ voegen. De vraag is uiteraard hoe de spelers de slijtageslag tegen Panathinaikos hebben verteerd. Ajax moest in de verlenging en strafschoppenreeks tot het gaatje gaan om de play-offs van de Europa League veilig te stellen. Mentaal zal de afloop echter voor een enorme boost hebben gezorgd.

Wijzigingen

De verwachting is dat trainer Francesco Farioli een flink aantal wijzigingen doorvoert in vergelijking met de basis die tegen de Grieken speelde. De Italiaan paste zijn elftal vorige week tegen sc Heerenveen ook al op liefst zes plekken aan.

Tekst gaat door onder de foto.