De Week van West-Friesland: we zetten het belangrijkste nieuws op een rij

We beginnen de week in Opmeer, waar een luxe horlogebedrijf op klaarlichte dag wordt overvallen door drie gewapende mannen met bivakmutsen. Met bedreigingen en geweld lukt het ze om met een onbekende buit het pand te verlaten. Buiten wacht een vierde verdachte in een vluchtauto. Het drietal stapt in en ze scheuren ervandoor. Op de Broerdijk in Midwoud, zo'n tien kilometer verderop, zetten de dieven deze auto in de brand en stappen in een tweede vluchtauto.

Een 21-jarige man uit Hilversum is inmiddels aangehouden voor betrokkenheid bij de overval. Een klopjacht naar de andere drie verdachten is nog altijd in volle gang.

Tientallen sterrenkijkers trokken naar Volkssterrenwacht Orion in Bovenkarspel. De reden? De kans om vallende sterren én het noorderlicht te zien. Daarbij was de ene sterrenkijker gelukkiger dan de ander. "Je mag een wens doen als je een vallende ster ziet. En ik zag er eentje, dus dat heb ik ook gedaan", vertelt de Italiaanse Alexa. Wat haar wens is, kan ze niet vertellen. Alexa glimlacht: "Als je je wens verklapt, komt hij niet uit."

