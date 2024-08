112-blog | Man naar ziekenhuis na geweldsincident in Hilversum • Meerdere fietsers tegelijk aangereden in Amsterdam

08.29 uur

Hulpdiensten kregen in de nacht van zaterdag op zondag rond 04.40 uur een melding van een persoon die in het water zou zijn geraakt aan de Vijfhuizerweg in Hoofddorp. Eenmaal daar troffen zij een gecrashte auto tegen een boom aan, maar geen bestuurder. Duikers van de brandweer hebben in het water gezocht, maar hebben niemand gevonden.

Wat er precies is gebeurd, en of de slachtoffers uiteindelijk zijn gevonden, is nog niet duidelijk.