112-blog | Auto ondersteboven in greppel in Sint Maarten • Scooterrijder gewond na aanrijding in Heemskerk

20.58 uur

Een scooter is rond 19.45 uur op de Tolweg in Heemskerk aangereden door een auto. De scooterrijder is naar het ziekenhuis vervoerd door een ambulance.

Het is niet duidelijk hoe de scooterrijder eraan toe is en wat er precies is gebeurd. De scooter heeft flinke schade opgelopen.