Glimlach blijft bij AZ-keeper Owusu-Oduro: "Lekker om met clean sheet te beginnen"

Zijn doel schoonhouden, lukte Owusu-Oduro nog niet in zijn eerdere vier wedstrijden in de eredivisie. "Dat geeft gewoon een lekker gevoel, maandag (tegen Roda JC, red) heb ik ook gespeeld en is het net niet gelukt (6-1), red.). Ik moet nu laten zien dat ik eerste keeper ben en dat aankan. Dan is het lekker om met een clean sheet te beginnen."

Jong AZ

Owusu-Oduro was vorig seizoen veelvuldig de keeper van Jong AZ, maar zag de wedstrijd van vrijdagavond (6-0 nederlaag tegen FC Den Bosch) voor de tv. "Het was natuurlijk niet al te best. Door mijn ervaring bij Jong AZ weet ik hoe zijn uitwedstrijd beleefd kan worden. De boys moeten dit rechtzetten in de volgende wedstrijd en dat gaan ze ook doen."

