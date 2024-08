Verdachte van ernstige mishandeling in Centrum is weer vrij

Donderdagmiddag kreeg een man een harde klap in zijn gezicht nadat hij met zijn vrouw een wildplasser aansprak in de Nieuwe Jonkerstraat. Hij viel met zijn hoofd op straat, verloor zijn bewustzijn, en is met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De dader wist te ontkomen.

Een paar uur later werd de 20-jarige man uit Noordwijkerhout aangehouden in de Johan Cruijff Arena. Of hij nog verdachte is in de zaak, is onduidelijk. De politie sluit nieuwe aanhoudingen niet uit.

Getuigen van wat er zich die middag heeft afgespeeld, worden verzocht zich te melden.