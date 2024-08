Feest op Camping Sandevoerde, maar zoveel valt er niet te lachen

Geert Sijtzema van de Vereniging Sandevoerde is als eerste op de 'dansvloer.' Zoals hij al jaren de vooruitgeschoven is van de camping als er weer eens een rechtszaak moet worden aangespannen of een gesprek gevoerd met de gemeente of de provincie. Hij snapt de onrust onder de kampeerders. Daarom is dit feestje georganiseerd. Zodat ze hun zinnen kunnen verzetten. ''Maar ook om ze te bedanken voor hun onvoorwaardelijke steun'', zegt Sijtzema. ''Door het uitsterfbeleid van de nieuwe eigenaar staan hier nog maar 120 mensen, maar het is wel echt de harde kern die is overgebleven. We strijden met z'n allen. Wat hier nog staat, is echt een emotioneel legertje.''

Hoorzitting

De volgende 'slag' die de kampeerders uitvechten is een hoorzitting over de gewraakte aanlegvergunning bij de gemeente op 12 september. De nieuwe eigenaar heeft die toestemming nodig om de aanleg van onder meer riolering en verharde wegen mogelijk te maken. ''Dat wordt een belangrijke'', zegt Sijtzema, ''dus iedereen van de camping zal er weer bij zijn. En ik zie het met vertrouwen tegemoet. Want wees nu eerlijk, met de Europese milieuwetgeving in je achterhoofd is het toch ondenkbaar dat hier straks vlak bij een Natura 2000-gebied veertig bomen worden gekapt en allerlei greppels worden gegraven?''