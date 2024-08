Gewonde bij schietpartij in Amsterdam

De politie kreeg rond 16.50 uur melding dat er was geschoten op de Christiaan de Wetstraat, waarna meerdere eenheden uitrukten.

Ter plaatse ontdekten agenten dat het slachtoffer, het is onbekend of het een man of een vrouw is, al met eigen vervoer naar het ziekenhuis was gegaan. Er kwam geen ambulance ter plaatse. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. Er is nog niemand aangehouden.

De politie heeft een onderzoek ingesteld.