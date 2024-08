Raadsleden Khan en Garmy promoten dialoog op Lowlands: "Hopelijk hebben we een zaadje geplant"

"Ik denk dat het publiek dat naar Lowlands komt, als je kijkt naar de oorlog die nu gaande is, heel kritisch op Israël is. Wat helemaal oké is natuurlijk, maar ik kan me voorstellen dat mensen daarom de behoefte voelen om mij veel vragen te stellen", zegt Volt-raadslid Garmy in de auto op weg naar het festivalterrein in Biddinghuizen. "Dat vind ik best spannend."

De Amsterdamse raadsleden werkten al aan hun dialoogvoorstel voordat het geweld echt losbarstte na de aanslag van Hamas op 7 oktober. Garmy vertelt erover in de festivaltent. "Ik zag de beelden en het raakte me heel erg, want ik zag plekken waar ik zelf heb gewoond, familie en vrienden die daar wonen, en ik raakte in de stress. Ik belde mijn moeder, en die zei: even dimmen, val niet te veel op, een standaardreflex die je ziet bij de Joodse gemeenschap bij zoiets. En toen belde ik daarna Sherer. En zei: ik weet niet of ik deze week in staat ben om een voorstel te verdedigen voor verbinding en dialoog."

Maar de raadsleden gingen door, en kregen veel aandacht voor hun initiatief, met nu dus zelfs een optreden op Lowlands. "Ik ben zelf uitgesproken pro-Palestina", vertelt Khan aan de zaal, "maar ik zeg nooit: wees pro-Palestina. Want het verhaal daarachter is vele malen belangrijker. Namelijk: waarom ben ik pro-Palestina? Omdat ik voor de mensenrechten ben. En als je voor de mensenrechten bent, dan weet je, dat is eigenlijk de kant waar je moet staan."