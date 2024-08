Drie auto's en scooter in brand op P+R bij station Noord

De brand ontstond gisteravond iets voor 23.15 uur. De brandweer kon de brand snel blussen. Volgens een getuige hadden zeker twee auto's veel schade. Op foto's van vanochtend is te zien dat er van de scooter weinig meer over is. Twee parkeerplekken voor auto's zijn behoorlijk zwart van de as. Of het om één brand ging die oversloeg naar meerdere voertuigen, kan de brandweer niet zeggen.

Woensdag brandden er verderop in Noord, in de Molenwijk, drie auto's uit. Vlak bij die auto's werden toen flesjes gevonden waar mogelijk benzine in had gezeten.