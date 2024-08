Afgebrande winkel Alkmaar was net paar maanden open: "Klap komt hard aan"

De brand bij winkel Kik ontstond gisteravond rond 19.30 uur. De brandweer had pas na 23.00 uur de brand onder controle. Vanaf dat moment werd nog uren nageblust.

Filiaalmanager Roy van der Veen laat namens Kik weten dat ze 'met een raar gevoel' naar de brand hebben gekeken. Zelf werkt hij in een ander filiaal van het bedrijf, maar de betrokkenheid is groot. "Ik hoorde het gisteravond via de whatsappgroep van Kik, dan komt er de hele avond informatie hierover binnen."

Volgens Van der Veen hebben collega's die bij de brand waren gedaan wat ze konden doen. Wat het extra moeilijk maakt, is dat het filiaal nog maar een paar maanden open was. "In maart ging de zaak aan de Europaboulevard open en hebben we de eerste klanten ontvangen. Zelf heb ik ook geholpen om dit filiaal op te bouwen. Het bedrijf voelt als een grote familie en als zoiets dan gebeurt, komt de klap extra hard aan."

'Deuren dicht'

De nabijgelegen Intertoys aan de Europaboulevard is voorlopig dicht. De zaak heeft last van rook- en waterschade, waardoor ze tijdelijk geen klanten kunnen ontvangen. "Wij zijn daarom de winkel aan het opruimen, prijzen aan het plakken en andere dagelijkse dingen aan het doen", laat een medewerker weten. Dat er in de straat een grote brand heeft gewoed is nog goed te merken, vertelt ze. "We houden de deuren ook dicht, anders komt de rooklucht alsnog binnen."

Brasserie de Mare, die vlak naast Kik is gevestigd, is gedeeltelijk gesloten. Op de avond van de brand heeft het personeel hun gasten weggestuurd. "Mensen zaten tijdens de brand nog op het terras, maar die moesten echt weg, want het was zwarte rook", laat een medewerker weten. De zaak heeft last van rookschade, waardoor ze druk zijn met schoonmaken. "Het terras is open, maar binnen houden we voorlopig dicht totdat het volledig schoon is."

Een gespecialiseerd bedrijf heeft de afgelopen nacht schoonmaakwerkzaamheden verricht bij naastgelegen winkels, zodat deze in het weekend gewoon open kunnen, maar welke zaken precies dicht blijven is onduidelijk. "Winkelmanagers maken hier zelf een afweging in", laat een woordvoerder van de brandweer weten.

Aanhoudingen

Tijdens de bluswerkzaamheden heeft de politie gisteravond twee tieners aangehouden op verdenking van brandstichting. Even daarvoor werd een Burgernetmelding verspreid waarin mensen werden opgeroepen om uit te kijken naar twee vrouwen in de leeftijd van 16 jaar.

Eerder op de avond woedde er een kleinere brand die was ontstaan in een filiaal van Decathlon aan de Noorderkade. Daar zouden de twee verdachten ook gezien zijn; de politie zette na dat incident een Burgernetmelding uit met hetzelfde signalement.