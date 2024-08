Man die 's nachts met pistool door centrum liep vertelt 'ongeloofwaardig verhaal'

Een agent controleerde de 40 of 41-jarige man op 18 mei rond 5.45 uur in de Haringpakkerssteeg in het centrum. Dat gebeurde na een melding van een overval door iemand met een soortgelijk signalement. Omdat de agent vond dat hij zich ook vreemd gedroeg, fouilleerde hij de verdachte.

Automatisch vuur

In de broeksband vond de agent een omgebouwd gas/alarmpistool dat geschikt was om automatisch te vuren. Er zaten minimaal acht kogels in het magazijn. Volgens de rechtbank moet er streng worden opgetreden tegen vuurwapenbezit. "Het is algemeen bekend welke ellende ongecontroleerd bezit van een vuurwapen kan veroorzaken", staat er in het deze week gepubliceerde vonnis.

De man had zelf wel een verklaring voor het vuurwapenbezit, maar de rechtbank was niet onder de indruk. "Hij heeft ter terechtzitting vastgehouden aan een ongeloofwaardig verhaal, te weten dat hij een tas met het vuurwapen een paar maanden dan wel dagen eerder in de bosjes had gevonden, dat hij van plan was het vuurwapen af te geven bij de politie en dat hij het wapen in zijn broeksband had gestopt om meer ruimte te maken in de tas."