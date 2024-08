Cain Seedorf schuldbewust na verlies Telstar tegen Eindhoven: "Dit gebeurt me niet vaak"

Correia: "Ik zei vorige week al: er zijn genoeg verbeterpunten. We hadden er meer uit kunnen halen, maar we wisten dat Eindhoven levensgevaarlijk is als ze ruimte krijgen. We zijn er helaas ingetrapt."

Telstar speelt maandag 26 augustus de eerstvolgende competitiewedstrijd. De Velsenaren gaan dan op bezoek bij Jong PSV.