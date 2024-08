Verdronken schaap op Geniedijk wakkert discussie over aanlijnplicht en losloopgebied aan

"De hond is het water ingegaan omdat hij dat leuk vindt, niet omdat er schapen staan", zegt de hondeneigenaar tegen NH. Ze blijft liever anoniem, maar vertelt graag haar kant van het verhaal. "Het is een jonge hond die heel speels is en moet hebben gedacht: daar staat iets waarmee ik kan spelen. Het schaap is toen waarschijnlijk geschrokken en in het water gevallen."

Ze is aangedaan door het incident, en noemt het een 'zeer trieste gebeurtenis'. "Het zou fijn zijn als de gemeente hier iets aan zou doen. Want door dit losloopgebied loopt ook een fietspad waar honden zomaar kunnen oversteken, en dan is het leed voor een fietser niet te overzien. Een losloopgebied is noodzakelijk, maar het moet wel voor iedereen veilig zijn."

Schapenhouder de Kuijer vindt dat de gemeente zou moeten nadenken over een aanlijnplicht in park Buitenschot. "Op plekken waar er een paar honderd meter tussen de schapen en de honden zit, kan het geen kwaad. Maar hier zit er maar twintig meter tussen."