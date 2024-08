Dag van uitersten voor AZ'er Kees Smit: "Was wel verrast"

Echteld: "Het grote verschil met die wedstrijd tegen Roda JC was dat veel jongens vandaag voor het eerst in een groot en vol stadion moesten spelen. We hebben ons vandaag laten afbluffen."

Wedstrijdverloop

Binnen het half uur keek Jong AZ in De Vliert al tegen een 3-0 achterstand aan en dat was gezien het spelbeeld terecht. Aanvallend brachten de jonge AZ'ers weinig en achterin was het een gatenkaas. In de tweede helft liet FC Den Bosch met nog eens drie treffers geen spaan heel van de Alkmaarse bezoekers. Daarbij speelde Jong AZ bijna veertig minuten met een man minder door een rode kaart voor Jeremiah Esajas.

Door deze nederlaag staat Jong AZ na twee speelronden op drie punten. Op maandag 26 augustus komt FC Dordrecht op bezoek.

