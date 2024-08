Files rond de stad en dan ook nog een rijstrook eruit bij de IJtunnel, maar waarom?

Ook vandaag was het tijdens de avondspits weer raak. "Het is al fucking druk. Waarom één baan dicht in de spits?", stuurde een taxichauffeur naar AT5. Een dag hiervoor stelde een automobilist op X dezelfde vraag aan de gemeente: "Waarom een baan dicht in de IJtunnel? Het is chaos op de weg."

Andere richting

Afgelopen woensdag ging de A10 Noord richting het zuiden van de stad dicht. Rijkswaterstaat raadt weggebruikers aan om via de andere richting van de A10 om te rijden, ook als dat betekent dat ze eerst driekwart van de Ring A10 terug moeten rijden.

Een hoop automobilisten zien dat niet zitten en kiezen andere routes om naar het zuiden of het centrum te gaan, zoals de IJtunnel. Een stuk verderop zijn maatregelen getroffen om verkeersdrukte door automobilisten die omrijden te voorkomen. De verbindingsweg van de A8 naar de A10 Noord is om die reden door Rijkswaterstaat namelijk afgesloten. Een woordvoerder van wethouder Melanie van der Horst (Verkeer) ontkent dat het afsluiten van een baan van de IJtunnel dezelfde reden heeft.