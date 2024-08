Eetcafé Waterlandplein moet dicht na beschietingen: "Risico op herhaling zeer groot"

In het zogeheten sluitingsbevel staat: "De politie acht het risico op herhaling zeer groot. Boven het eetcafé zijn woningen gevestigd, wat de gevaarzetting groot maakt." Verder is er bepaalde informatie bij de politie bekend die ook een reden tot sluiting is.

Vergissing

Afgelopen maandag werd ook de visboer die naast het eetcafé zit beschoten. De politie houdt er rekening mee dat dat een vergissing was en dat de schutter dus eigenlijk het eetcafé moest hebben.

"De beschietingen van het pand hebben de veiligheid van omwonenden en voorbijgangers ernstig in gevaar gebracht de openbare orde in ernstige mate aangetast", stelt de gemeente. "Bij dit incident hadden slachtoffers kunnen vallen, temeer vanwege het feit dat vlak boven het eetcafé mensen wonen. Hierbij is het ook relevant dat het pand in een druk winkelgebied ligt."