Veel rook bij grote brand in winkelcentrum Alkmaar

De brand is begonnen bij de winkel 'Kik'. Er is snel opgeschaald naar zeer grote brand. Doordat het koopavond is, is het erg druk in de stad. 'Geef hulpdiensten de ruimte', luidt het verzoek.

Er is een NL-alert uitgegaan voor omwonenden. 'Blijf uit de rook, sluit ramen en deuren. Zet ventilatie uit.'

Later meer.