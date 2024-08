Grote brand geblust in winkelcentrum Alkmaar, twee aanhoudingen

De brand brak rond 19.30 uur uit. Om 21.30 uur was de brand nog niet onder controle. Het vuur is ontstaan bij winkel 'Kik', en sloeg over naar het naastgelegen pand, aldus de Veiligheidsregio. Tientallen appartementen zijn ontruimd. Bewoners van vijf woningen konden niet terug naar hun huis, zij konden terecht in het nabijgelegen wijkcentrum Mare Nostrum.

De politie onderzoekt nog of de twee minderjarigen daadwerkelijk de brand hebben gesticht. Vrijdagavond was koopavond, daardoor was het erg druk in het winkelcentrum. 'Geef hulpdiensten de ruimte', was het verzoek.

Een verslaggever ter plaatse zag dat er veel mensen stonden te kijken: "Veel jongeren die het wel spannend lijken te vinden, maar ik zie ook bezorgde gezichten. Je ziet ze denken: 'Wat is hier gebeurd?'"

Angstig

Twee vrouwen laten weten dat ze bij een nabijgelegen restaurant aan het eten waren toen het gebeurde. "Het was doodeng. Er was zoveel zwarte rook. T-shirt voor m'n neus en naar buiten. Was heel angstig, je ziet niks en kan niet ademhalen."

De brandweer heeft sloopwerkzaamheden moeten verrichten tijdens het blussen.