Liveblog: Telstar onmachtig tegen Eindhoven, pijnlijke avond tiental Jong AZ

26 minuten geleden

Albert Gudmundsson speelt dit seizoen op huurbasis voor Fiorentina. De Italiaanse finalist van de vorige editie van de Conference League neemt de 27-jarige IJslander over van Genoa en heeft tevens een koopoptie bedongen.

Aanvaller Gudmundsson speelde vanaf 2013 in de jeugdopleiding van sc Heerenveen en kwam vervolgens uit voor PSV en AZ. Genoa nam hem begin 2022 over van de Alkmaarders. Gudmundsson maakte afgelopen seizoen veertien competitiedoelpunten in de Serie A.

Fiorentina begint het nieuwe seizoen zaterdag met een uitwedstrijd tegen Parma.