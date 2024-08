Liveblog: AZ verslaat NEC door matchwinner Mijnans

45 minuten geleden

Het zit de Noord-Ier nog niet mee in deze wedstrijd. Zijn schoten gaat óf op Robin Roefs of naast het doel. Een wissel lijkt aanstaande, want Mexx Meerdink staat klaar voor een invalbeurt. Intussen komt oud-AZ'er Thomas Ouwejan in het veld bij de tegenstander.

AZ - NEC 1-0