Liveblog: AZ begint met Penetra en Owusu-Oduro tegen NEC, Poolse tegenstander Ajax verliest topper

17.30 uur

Jagiellonia Bialystok heeft geen goed gevoel overgehouden aan het laatste duel voor de eerste ontmoeting met Ajax in de play-offs van de Europa League. De kampioen van Polen verliest voor eigen publiek van Cracovia (2-4). Cracovia is de nieuwe koploper van de hoogste Poolse voetbalklasse. Jagiellonia Bialystok volgt op een punt, maar heeft ook een duel minder gespeeld.

De kampioen van Polen speelt donderdag eerst thuis tegen Ajax. De return voor een plek in het hoofdtoernooi van de Europa League is een week later in de Johan Cruijff ArenA. De verliezer van het tweeluik speelt dit seizoen in de Conference League.