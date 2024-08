Liveblog: AZ begint met Penetra en Owusu-Oduro tegen NEC (0-0)

58 minuten geleden

Lisanne de Witte is zaterdagmiddag in Heiloo gehuldigd na haar zilveren medaille op de Olympische Spelen. Ze is in het zonnetje gezet bij AV Trias, na haar prestatie op de 4x400 meter.

De Witte heeft met Lieke Klaver, Cathelijn Peeters en Femke Bol het Nederlands record verbroken met een tijd van 3,19.50 in Parijs.