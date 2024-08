Liveblog: Ajax op jacht naar koppositie, eerste divisie weer terug in Volendam

6 minuten geleden

Tegen NAC Breda kan Ajax de laatste jaren uitstekende cijfers overleggen. De Amsterdammers bleven in de laatste 19 ontmoetingen met de Brabanders ongeslagen. 15 keer werd er gewonnen en 4 keer eindigde het duel in een gelijkspel. De laatste keer dat Ajax verloor van NAC Breda was de 1-3 nederlaag op 2 december 2007.