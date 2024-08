Owusu-Oduro keert terug onder de lat bij AZ; Zoet geblesseerd na 'lange ballen'

Eerder op de vrijdag werd bekend dat Maxim Dekker (na zijn rode kaart tegen Almere City) drie wedstrijden ontbreekt. "Ik ben daar niet heel erg mee bezig. Dat laat ik over aan de juristen en Max (Huiberts red.). Het was een terechte rode kaart. Wat daar dan voor strafmaat tegenover staat, is niet makkelijk in te schatten en te begrijpen." Bruno Martins Indi is nog geblesseerd, dus het lijkt hoogstwaarschijnlijk dat Alexandre Penetra de vervanger is van Maxim Dekker.

Mexx Meerdink zit ook weer bij de wedstrijdselectie na een blessure, hij maakte maandag zijn rentree tegen Roda JC. Datzelfde geldt voor Ruben van Bommel, die uitblonk in die wedstrijd met twee goals en een assist.

