Vis roken, liever ouderwets of met rookaroma's?

Aroma’s

Uit het onderzoek van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid blijkt dat zes van de acht onderzochte rookaroma’s genotoxische stoffen bevatten. Dat zijn stoffen die schade kunnen toebrengen aan DNA-cellen wat kan leiden tot kanker of onvruchtbaarheid.

De onderzoeksgroep heeft geen onderzoek gedaan naar roken van vis in rookkasten. Wel blijkt uit eerder onderzoek dat er bij het roken kleine hoeveelheden PAK’s vrijkomen, stoffen die potentieel kankerverwekkend kunnen zijn. Deze stoffen komt bijvoorbeeld ook vrij als je een stuk vlees laat aanbranden op de BBQ.

Ook hobbyroker Arie Kaars twijfelt weleens of elke dag gerookte vis wel gezond is. “Je ziet het aan de kast. Die zwarte aanslag komt door het gebruik, de rook en het vet dat in het bakje druppelt. De binnenkant was net zo licht als de buitenkant en die is nu pikzwart.”

Maar bij De Boer gaat dat er niet in. “Je wordt tegenwoordig overal ziek van. Een paling is gewoon gezond voor je.”

Even verderop in de straat hangt Williams Kleisen nog wat rookworsten in de kast. Traditioneel gerookt? “Nee, deze zijn gewoon van de HEMA, maar dat moet je niet doorvertellen.”