Nog een Amsterdammer (19) aangehouden in zaak Vlaardingse loodgieter

De Amsterdammer wordt verdacht van betrokkenheid bij de voorbereiding. Hij werd vanmiddag aangehouden en zit voorlopig nog vast.

Tuin

Woensdagochtend werden er twee explosieven gevonden in de tuin van de woning van Uffelen, terwijl een dag eerder bekend was geworden dat hij door een medische oorzaak was overleden. Bij de woning van de loodgieter en de woning van familieleden hadden toen al 25 explosies of pogingen daartoe plaatsgevonden.

Daarna werden er een 16-jarige Amsterdammer en een 33-jarige man uit Almere aangehouden op de A14. De auto waarin ze reden was door de politie gezien op camerabeelden. Deze twee verdachten zijn inmiddels voorgeleid aan de rechter-commissaris, die heeft bepaald dat zij beiden 14 dagen langer vast blijven zitten.

Raadsel

Het is nog altijd een raadsel waarom de loodgieter het doelwit is van criminelen. Wie tips heeft, wordt gevraagd die informatie (eventueel anoniem) aan de politie door te geven.

Ook looft het Openbaar Ministerie 50.000 euro beloning uit voor de tip die leidt tot de aanhouding van de opdrachtgever van de explosies en de pogingen daartoe.