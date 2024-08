Geschrokken bewoners na brand in Osdorpse flat: "Kon niet meer helemaal naar beneden lopen"

"Ik was Ajax aan het kijken", begint een man die later zijn woning uit moest. "Mijn vrouw riep me: kom eens kijken! Er is allemaal rook!" De vlammen kwamen de man tegemoet en ook nu ziet hij de gevolgen nog. Al zijn plantjes op het balkon zijn dood en zijn plafond is niet meer wit als voorheen.

"Mensen schreeuwden, de politie en ambulance stonden er, en ineens was er een wolk voor mijn raam. Ik dacht: wegwezen", zegt een vrouw. Een man die op de twaalfde verdieping woont, moest ook zijn huis uit, maar door zijn lichte handicap kon hij al die trappen niet naar beneden. "Ik nam mijn hondje natuurlijk wel mee." Zijn buurman haalde de lift voor hem, waardoor hij toch naar beneden kon.

Saamhorigheid in de buurt

Een meisje dat net naast de flat woont, schoot samen met haar familie te hulp: "Er was een mevrouw op zes hoog. Ze is 84 jaar en ik heb haar in het portiek genomen en voor haar gezorgd." De vrouw kreeg een vest en het meisje bood drinken aan voor iedereen die wat hulp nodig had.

Voor de bewoners was het nog een tijdje onzeker of ze hun huis terug in mochten: "Er zijn nog metingen gedaan, want de rook kwam helemaal tot boven." Uiteindelijk konden de bewoners gewoon weer in hun eigen bed overnachten. De hulpdiensten zijn uiteindelijk tot 22.00 uur 's avonds bezig geweest en er is niemand gewond geraakt. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.