Waarom heet deze boom Jan?

Een woordvoerder van de gemeente Velsen laat in een schriftelijke reactie weten: "De bomen in Velsen zijn naamloos, maar in november 2023 kwamen we erachter dat één van hen inderdaad Jan heet. Wie deze mooie naam heeft bedacht, is ons onbekend. We waarderen de creatieve uitspatting, maar raden het wel af bordjes zelfstandig te schroeven aan de bomen, omdat ze beschadigen. Jan was al gewend aan zijn naam. Daarom gunnen we Jan zijn naambordje."

Passanten

Er komen niet veel mensen langs op het moment dat NH op zoek is naar het verhaal achter het bordje. De enkele fietser die bereid is te stoppen om onze verslaggever te woord te staan is in de meeste gevallen verrast en verbaasd.