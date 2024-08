Verdachte (27) opgepakt voor dodelijke steekpartij Hoofddorpplein

Volgens de politie is de aanhouding het resultaat van een grootschalig opsporingsonderzoek. "Dit opsporingsteam heeft diverse sporen en camerabeelden veiliggesteld en onderzocht. Daarnaast hebben rechercheurs diverse getuigen gesproken. Binnen dit onderzoek is de nu aangehouden man in beeld gekomen."

Vlak na de steekpartij werd er een 55-jarige man opgepakt. Hij werd later vrijgelaten en is inmiddels geen verdachte meer.