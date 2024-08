Das pech, brievenbus (verder) weg: "Niet iedereen zit op WhatsApp"

Wie wil weten hoe vaak zo'n brievenbus eigenlijk wordt gebruikt, moet daar maar een tijdje gaan posten. Dat is logisch. Even halt houden en in de gaten houden of er iets in de oranje bus wordt gegooid. Dat is deze middag de opdracht bij het Johan Limpersplantsoen in Haarlem-Noord. Het resultaat na een half uur posten: één buurtbewoner die bij de brievenbus wordt gespot.

Seniorenwoningen

Mevrouw Van den Haaf woont in een seniorenwoning in het Johan Limpershof. Ze wist nog niet dat dit één van de laatste keren is dat ze van deze brievenbus gebruikmaakt. Pas als ze er op wordt geattendeerd, ziet zij de sticker. ‘Deze brievenbus gaat binnenkort weg’, staat er.