Liefst zes talenten van AZ in voorlopige selectie Jong Oranje

De andere vijf hebben meer minuten gemaakt in het eerste. Van Brederode kwam in 56 competitiewedstrijden het vaakst in actie. Daarna volgen Van Bommel (30), Poku (26), Goes (24) en Owusu-Oduro (4). De laatste is door trainer Maarten Martens voor dit seizoen aangewezen als eerste doelman.

Behalve de zes talenten van AZ zijn ook de Ajacieden Devyne Rensch en Youri Baas opgeroepen. Beiden stonden gisteravond in de basis in de derde voorronde van de Europa League van Ajax tegen Panathinaikos (0-1).

Alleen spelers die geboren zijn na 1 januari 2002 komen in aanmerking voor selectie. Het EK wordt in 2025 in Slowakije gespeeld.

Grote Oranje

Eerder op de dag maakte ook bondscoach Ronald Koeman zijn voorlopige selectie bekend. In deze groep zit geen enkele speler van AZ. Van Ajax hebben Jorrel Hato, Kenneth Taylor, Steven Bergwijn en Brian Brobbey een uitnodiging gekregen. Het keurkorps van Koeman speelt achtereenvolgens tegen Bosnië-Herzegovina en Duitsland in de Nationas League. Dat laatste duel wordt 10 september om 20.45 uur in de Johan Cruijff Arena afgewerkt.